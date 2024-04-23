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لبنان

في محيط موقع العاصي... "الحزب" يستهدف تجمعًا اسرائيليًا

Lebanon 24
23-04-2024 | 08:17
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أصدرت المقاومة الاسلامية البيان الاتي: "استهدف ‏‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‏‏2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏
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