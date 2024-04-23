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لبنان
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
Lebanon 24
23-04-2024
|
08:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين "بيك اب" ودراجة نارية كان يستقلها المواطن نضال رباح عند مفرق بلدة الروضة الرئيسي - قضاء البقاع الغربي وراشيا، ما أدى إلى وفاته.
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