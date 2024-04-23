"الخماسية" في عين التينة... موسى: خطوة جديدة ومهمة ممكن ان نبني عليها

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء اللجنة الخماسية: الفرنسي هيرفيه ماغرو، المملكة العربية السعودية وليد بخاري، جمهورية مصر العربية علاء موسى، دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائمة باعمال سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان آماندا بيلز، نيابة عن السفيرة ليزا جونسون.

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وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما إستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ونتائج اللقاءات التي أجراها سفراء اللجنة مع الكتل النيابية والقوى السياسية.

وبعد اللقاء الذي استمراء ساعة وعشر دقائق، تحدث السفير المصري: "في الحقيقة اليوم كان إجتماعا مطولا وتفصيليا مع دولة الرئيس. وكما تعلمون جميعا نحن من خلال الفترة الماضية كان لدينا جولة على كافة الكتل السياسية إستمعنا منهم الى آرائهم وتقديماتهم، وايضا كان لديهم العديد من الاستفسارات والإيضاحات التي أيضا تساعد في ان تكون الصورة مكتملة وتجعلنا نذهب الى الامام، وهذا هو الهدف من لقائنا اليوم مع دولة الرئيس وقمنا بإطلاعه على نتائج جولتنا وطرحنا عليه عددا من الإستفسارات وإستشرناه في بعض الامور التي تحتاج إيضاحات. وفي الحقيقة دولته كما العادة هو فعلا لديه إجابات لهذه الامور وهذه الإجابات أتصور انه سوف تساعدنا كثيرا في الفترة القادمة عندما نتواصل مرة أخرى مع الكتل السياسية التي كان لديها هذه الاستفسارات، لكن اللقاء بشكل عام كان إيجابيا وخطوة جديدة ومهمة ممكن أن نبني عليها من أجل مزيد من الخطوات بدءا بإنتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن".



سئل: أجريتم اجتماعات الاسبوع الماضي وقلتم لا تودون ان تتركوا حركتكم هكذا مفتوحة منه دون شيء. فما هو الشيء الملموس وما هي الخطوة التالية وهل تنتظرون زيارة الموفد الفرنسي او الاميركي؟.

أجاب: "في الحقيقة، الخطوة التالية هي هذه الردود والامور التي إستوضحناها من دولة الرئيس سوف يتم نقلها الى الكتل السياسية المختلفة. وتقديرنا ان هذه الردود ستساعد في فتح كوة في الجدار وتساعدنا في أن نذهب أبعد".



سئل: الرئيس بري يدعو الى حوار برئاسته وبقية الكتل تقول ليس لديها مانع ولكن لديها مانع على شكل الحوار هل تطرقتم الى هذا الموضوع؟



أجاب: "في الحقيقة هناك عناوين رئيسية، اعذروني لن أدخل في تفاصيلها كي تنجح هذه التجربة يجب أن نحافظ على بعض الأمور التي طالما لم نتفق عليها لكن العناوين الرئيسية التي سأقولها لكم ان الحوار او النقاشات تفضي الى شيء توافقي وهذا شيء في غاية الاهمية ، انه في جلسة نيابية يدعو لها دولة الرئيس بري وبنصاب كامل وهذا شيء في غاية الاهمية والامر الثالث ان الرئيس بري تحدث اليوم عن أهمية وضع اطار زمني لهذه الانتخابات ونرجو انه في الفترة القادمة تجعلنا نصل الى هذا النطاق الزمني الذي سيكون قريبا".



وحول الدور الذي يلعبه سفراء "الخماسية" وما اذا كان دورا وسيطا بين فريق المعارضة والفريق الاخر، قال السفير المصري: "عنوان الخماسية هو التسهيل، وبالتالي هذا المسهل يتحرك بين الاطراف لعل وعسى يقرب وجهات النظر وأيضا يساعد على الرد في الكثير من الاستفسارات ان كان لهذا الطرف او لذاك الطرف ، هذا هو الهدف من "الخماسية" وكله يسير بشكل تنظيمي.



واستقبل رئيس المجلس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، حيث تم البحث في الاوضاع العامة وشؤون متصلة ببرامج عمل وزارة الإشغال لا سيما اوضاع الطرق العامة والاوتوسترادات الدولية ومشروع استئناف العمل بأوتوستراد الشبريحا وصولا الى مدينة صور.



وقال حمية بعد اللقاء: "اولاً اليوم تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري ووضعته بصورة الاعمال في كل المديريات العامة ووزارة الاشغال العامة والنقل ومجالس إدارة المرافىء البحرية بصورة عامة وموضوع الإيرادات وموضوع المشاريع المستقبلية والحالية وتطرقنا الى موضوع أساسي وهو موضوع اوتوستراد الجنوب، المتوقفة الاعمال فيه منذ العام 2012 وخصوصا الجزء الذي كان ممولا من قبل الدولة اللبنانية عبر مجلس الانماء والاعمار الذي هو من الشبريحا الى البرج الشمالي ومسافته بالكيلومترات طبعا هذه توفر كثيرا على أهالي الجنوب والاوتوستراد وفي طبيعة الحال بعد العام 2019 بفعل تدني سعر العملة اللبنانية وتم إنفاق من الدولة اللبنانية عبر مجلس الانماء والاعمار 11 مليون دولار تقريبا والباقي حوالي 7 مليون دولار وبالتالي بتوجيهات من الرئيس بري سوف يتم تحويل مبلغ حوالي 7 مليون دولار من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل الى مجلس الانماء والاعمار حتى يتسنى لمجلس الانماء والاعمار تعبيد وشق هذا الطريق من الشبريحا الى البرج الشمالي.



واضاف حمية: "الامر الثاني بالنسبة الى محافظة الجنوب والنبطية وكل محافظات لبنان، لقد وضعت الرئيس بري في آلية العمل في وزارة الاشغال العامة والنقل في كل لبنان وهي أولوية صيانة الاوتوسترادات في كل أقضية لبنان وكل المحافظات. وضعته في الآلية التفصيلية لكيفية مقاربة الأمور في الوزارة من حيث الكشف على كل الطرق الرئيسية والطرق التي تربط البلدات بعضها ببعض ، وبالنسبة له كانت هذه الالية ممتازة،بعد إنقطاع الدولة اللبنانية 6 الى 7 سنوات ولم تقم بصيانة أي طريق".



وختم حمية: الأمر الثالث بالنسبة للطرق التي تعرضت للقصف من قبل العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا الموضوع أيضا من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، جزء بملايين الدولارات من الموازنة وسنبدأ بالكشف على الطرق التي تعرضت للقصف وكل الطرق التي تعرضت لإنهيار في بنيتها التحتية في مناطق الإعتداءات الإسرائيلية سوف نقوم بالكشف عليها عندما تتسنى الظروف الامنية والتمويل جاهز وسنبدأ مباشرة بعملية ترميم تلك الطرق".





واستقبل بري المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسرية وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.



ومن الزوار: النائب السابق سمير الجسر حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا انمائية.