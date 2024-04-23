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لبنان
العدوّ الإسرائيلي يستهدف منزلاً في بليدا
Lebanon 24
23-04-2024
|
09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة بليدا.
وبحسب المعلومات الأولية، لم تُسجل أصابات.
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