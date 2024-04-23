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لبنان

دريان وأرسلان وعقيلتيهما عزوا بهية الحريري

Lebanon 24
23-04-2024 | 09:13
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استقبلت النائبة السابقة  السيدة بهية الحريري قبل ظهر اليوم في دارتها في وسط بيروت، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقيلته لتقديم واجب التعزية، بوفاة  زوجها الحاج مصطفى أحمد الحريري (أبو نادر)، في حضور نجلي الفقيد السيد نادر والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري وأفراد العائلة.
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كما حضر معزياً النائب السابق طلال ارسلان وعقيلته، مع  وفد من الحزب الديموقراطي اللبناني.
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