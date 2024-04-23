بشأن وفاة هبة ابو رويس.. هذا ما أوضحه مستشفى الططري

أصدرت إدارة مستشفى الططري في بعلبك بيانًا تعليقًا على وفاة السيدة هبة أبو رويس جاء فيه:

تعليقًا على الحادثة الأليمة وما جرى تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي فإننا نوضح ما يلي:

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إننا ومن باب احترام مراسم العزاء أجلنا الرد على جميع المزاعم والإفتراءات الباطلة التي من واجبنا أن نوضح لذوي الفقيدة والرأي العام حقيقة ما حصل، بتاريخ 10-1-2024 حضرت السيدة هبة أبورويس إلى مستشفى الططري بإحالة من قبل طبيبها الخاص الدكتور جورج أنطون الذي أجرى لها بعد ساعتين من دخولها المستشفى عملية جراحية وخرجت من المستشفى في اليوم التالي وأن المشرف الوحيد على عملها الجراحي كان الدكتور جورج أنطون.

بعد تاريخ 11 – 1 – 2024 نؤكد أن المريضة لم تحضر ولو مرة ولم تراجع إدارة مستشفى الططري بأي أمر حصل لها، وقد تفاجأنا لاحقًا بخبر وفاتها المؤلم، كما تفاجأنا بحملة تشهير واسعة طالت المستشفى ومديرها والعاملين فيها، لذلك إننا نطالب بفتح تحقيق جدي مع جميع من عاين وعالج وأجرى العمليات الجراحية للمرحومة لاسيما أننا سمعنا عبر التواتر بأنها خضعت لعدة عمليات جراحية في عدة مستشفيات، نعم إن إدارة مستشفى الططري رغم نفيها أي مسؤولية عنها، فإنها تضع نفسها والملف الطبي العائد للمرحومة بتصرف الجهات النقابية والأمنية والقضائية المختصة إحقاقًا للحقيقة والعدالة التي ننشدها كما ينشدها أهالي الفقيدة.

وكانت الشابة هبة ابو رويس نُقلت إلى أحد المستشفيات في بعلبك من قبل ذويها وبرفقتهم الطبيب المعالج حيث خضعت لعملية ولكن كانت حالتها سيئة جدا فتم نقلها الى مستشفى في البقاع الاوسط يُعالج حالات استشفائية للاجئين فلسطينيين، وخضعت لعملية ثانية وكانت حالتها تزداد سوءا فتم نقلها الى مستشفى في دورس حيث خضعت ايضا لعملية جراحية الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .