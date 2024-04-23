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لبنان
السيارة انقلبت.. حادث مروّع على طريق وادي هاب وسقوط جريحين
Lebanon 24
23-04-2024
|
09:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة سيدة ورجل بجروح بعد أن انقلبت سيارتهما على طريق وادي هاب في طرابلس.
وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهما.
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