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لبنان

نقابة عمال بلدية الميناء استنكرت الاعتداء على السائق زكريا المصري

Lebanon 24
23-04-2024 | 10:09
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أعلنت نقابة عمال بلدية الميناء في بيان، أن "السائق في بلدية الميناء زكريا المصري كان يقوم بواجبه المهني وضمن دوامه الرسمي في منطقة القلمون برفقة عمال من إتحاد بلديات الفيحاء، وتم الإعتداء عليه من قبل المدعو باسم مرعي، مما ادى الى أصابته إصابات بليغة في وجهه".
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وإذ استنكر رئيس النقابة والأعضاء "هذا الإعتداء الغاشم على سائق البلدية دون وجه حق، من قبل المدعو باسم مرعي"، دعوا "الجهات الأمنية المختصة الى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لتوقيف المعتدي وإحالته إلى القضاء المختص، وانزال اشد العقوبات بحقه، لكي لا يتكرر هذا المشهد المؤلم بحق موظف يعمل يوميا لتسهيل امور المواطنين في مدن الفيحاء، ونحن على ثقة تامة بالاجهزة الامنية المعنية لكي تقوم بدورها كما عودتنا وتنصف كل صاحب حق".
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