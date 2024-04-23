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لبنان

كارول غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
23-04-2024 | 10:15
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

- كارول محمد رباح (مواليد عام 2005، لبنانيّة)
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التي غادرت بتاريخ 20-4-2024 منزل ذويها الكائن في محلة الدكوانة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 688722-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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