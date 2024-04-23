الخير: الخماسية تقوم بجهود لإنهاء الشغور الرئاسي

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أكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن "اللجنة الخماسية تقوم بجهود مشكورة لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي".وقال: "أخذنا إلتزاما على أنفسنا ألا نتغيب عن أي جلسة تشريعية، والبحث لا يزال قائما في شأن جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والاختيارية".أضاف: "إن مبادرتنا مستمرة، وعلى كل الأفرقاء التعاون للوصول إلى الأهداف المرجوة".