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لبنان

الخير: الخماسية تقوم بجهود لإنهاء الشغور الرئاسي

Lebanon 24
23-04-2024 | 10:41
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أكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن "اللجنة الخماسية تقوم بجهود مشكورة لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي".

وقال: "أخذنا إلتزاما على أنفسنا ألا نتغيب عن أي جلسة تشريعية، والبحث لا يزال قائما في شأن جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والاختيارية".
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أضاف: "إن مبادرتنا مستمرة، وعلى كل الأفرقاء التعاون للوصول إلى الأهداف المرجوة".
 
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