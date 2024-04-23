عاجل من الجنوب.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف مبنى في حانين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف مبنى مؤلفاً من طابقين في بلدة حانين الجنوبية، ما أدى إلى تدميره بالكامل.





وبحسب المعلومات، هناك إصابات.

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