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لبنان

عاجل من الجنوب.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف مبنى في حانين

Lebanon 24
23-04-2024 | 10:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف مبنى مؤلفاً من طابقين في بلدة حانين الجنوبية، ما أدى إلى تدميره بالكامل. 


وبحسب المعلومات، هناك إصابات.
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