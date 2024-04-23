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لبنان
عاجل من الجنوب.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف مبنى في حانين
Lebanon 24
23-04-2024
|
10:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف مبنى مؤلفاً من طابقين في بلدة حانين الجنوبية، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
وبحسب المعلومات، هناك إصابات.
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