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لبنان

عبود أشاد بدور نقابة مهندسي طرابلس: لإحداث نقلة نوعية في مسيرتها

Lebanon 24
23-04-2024 | 10:53
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أشاد النائب جميل عبود في بيان، بـ"الدور الكبير والاساسي لنقابة المهندسين في طرابلس والشمال لتطوير مدينة طرابلس ودعم مشاريعها الانمائية، لا سيما في كل ما يتعلق بالبنى التحتية والتنظيم المدني وصيانة الابنية المتصدعة التي تهدد السلامة العامة"، منوها بـ"الروح الديمقراطية والتنافس الحر  الذي ساد العملية الانتخابية". 
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وتمنى للنقيب الجديد شوقي فتفت وأعضاء مجلس النقابة "التوفيق في مهامهم الجديدة، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة النقابة وتطوير المهنة ورفع مستواها". 
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