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لبنان

لسالكي نفق المطار... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:16
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2212/1/2023 تاريخ 17/04/2024، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتركيب لوحة تعريفيّة على المسلك الغربي لنفق الكوكودي (المطار) اعتبارًا من الساعة 20،00 من تاريخه وحتّى الانتهاء، وذلك توثيقًا لإنجاز أعمال إنارة النفق الذكور.
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سيتمّ إقفال المسلك طيلة الفترة المذكورة أعلاه، ولغاية الانتهاء.

لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
 
 
 

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