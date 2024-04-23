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لبنان

حبشي: الأزمة تستوجب تضافر الجهود

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:18
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لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي إلى أن "ما يعانيه لبنان حاليا من أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية تستوجب تضافر الجهود حتى يجتاز لبنان هذه الأزمة، وتستعيد مؤسسات الدولة قدرتها على النهوض بالبلد على الصعد الإدارية والاجتماعية والاقتصادية كافة". 
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وقال حبشي من تكساس "إن صمود اللبنانيين اليوم هو إرادة الحياة لدى لبنان المنتشر ولبنان المقيم، كأننا شعب ترميه في البحر فيخرج في فمه سمكة، في وقت يراهن الكثيرون على يأسه وكسره".

أضاف: "كأن للبنان جناحين: لبنان المنتشر والمقيم وتتضافر جهودهما بالتوازي لاجتياز لبنان هذه الأزمة التي يعانيها، وتمتد إلى الاقتصاد والمال والمعيشة. ومن هنا، أهمية دعم المبادرات لتنمية المناطق والقرى اللبنانية، لا سيما في قرى بعلبك الهرمل".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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