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لبنان

"أمل" تشيّع شهيدها في كفركلا

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:39
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شيعت حركة "أمل" وأهالي بلدة كفركلا، اليوم، الشهيد وسيم موسى(طاهر)، حيث تقدم المشيعين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" جميل حايك، مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله وحشود شعبية من ابناء كفركلا وقرى قضاء مرجعيون.
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انطلق موكب التشييع ظهرا، من دوار كفر رمان في مدينة النبطية وشق طريقه عبر منطقة الخردلي وصولا الى البلدة تتقدمه سيارات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية، وصولا الى مدخل البلدة حيث كان بانتظار الجثمان ابناء بلدة كفركلا الحدودية ووفود شعبية من مختلف قرى الجنوب.

بعدها القى المفتي عبد الله كلمة الحركة التي نقل في مستهلها باسم رئيس مجلس النواب رئيس حركة "أمل" وقيادتها "التعزية والتبريك لذوي الشهيد واسرته واخوته المقاومين"، متحدثا عن "الشهداء وادوارهم في صناعة العزة للامة وفي صون كرامة الوطن".

وقال:" إن تمسكنا بالارض نابع من إيماننا الحقيقي وعقيدتنا التي لن تتزحزح ابد الدهر وفي هذه المناسبة التي تجمعنا نشدّد على معالجة الازمات الاقتصادية والمالية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وهي مسألة أساسية في سلم أولويات الاصلاح المنشود".

وأضاف:" في موضوع الانتخابات البلدية تؤكد الحركة انها لن تقبل باجراء الانتخابات في المحافظات وترك الجنوب يكون مفصولا عن محيطه اللبناني، ونقول للطامحين بالتقسيم ان يبتعدوا عن لغة التقسيم والتفرقة لأننا نؤمن ان لبنان لا تقوم له قائمة الا بالحوار". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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