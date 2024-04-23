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لبنان

آخر المعلومات عن "غارة حانين"... شهيدتان و5 جرحى

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:40
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في متابعة للغارة الإسرائيليّة على أحد المنازل المأهولة في بلدة حانين، قالت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد السيّدة مريم قشاقش، والطفلة سارة قشاقش البالغة من العمر 11 عاماً.
 
 
وأشارت إلى وجود 5 جرحى، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.
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