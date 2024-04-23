آخر المعلومات عن "غارة حانين"... شهيدتان و5 جرحى

في متابعة للغارة الإسرائيليّة على أحد المنازل المأهولة في بلدة حانين، قالت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد السيّدة مريم قشاقش، والطفلة سارة قشاقش البالغة من العمر 11 عاماً.

وأشارت إلى وجود 5 جرحى، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.