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لبنان

لأسباب صحيّة... نائب لن يحضر جلسة التمديد

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:53
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أعلن النائب أسامة سعد أنه "أبلغ مجلس النواب أنه سيتغيب عن حضور الجلسة التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وذلك لأسباب صحية"، مؤكداً أن موقفه "ضد التمديد".
 
 
 
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أسامة سعد

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