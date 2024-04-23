لأسباب صحيّة... نائب لن يحضر جلسة التمديد

أعلن النائب أسامة سعد أنه "أبلغ مجلس النواب أنه سيتغيب عن حضور الجلسة التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وذلك لأسباب صحية"، مؤكداً أن موقفه "ضد التمديد".

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