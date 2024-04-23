23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خسائر فادحة.. القطاع الزراعي في لبنان يُعاني
Lebanon 24
23-04-2024
|
11:52
A-
A+
=
photos
0
A+
A-
حذّر رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي من تردي وضع الزراعة بعد توقف تصدير المنتجات الزراعية الى اسواق الخليج، كاشفا عن "خسارة لبنان اكثر من مليوني دولار في اليوم بسبب توقف التصدير، وهذا يرتب على المزارع اللبناني كساد انتاجه ويهدد الزراعة في الصميم وتكون النتائج كارثية".
Advertisement
وأشار الى أنه "بالإضافة الى الخسائر المادية للمصدر اللبناني، بدأ يخسر أسواقه ومكانته وسمعته وشهرته، التي ساهم في تأسيسها منذ أكثر من 50 سنة".
وأوضح أنه "بسبب المنافسة حلت مكان البضاعة اللبنانية منتجات من دول اخرى لأن الفرق شاسع في كلفة التصدير، فقد تصل كلفة البراد لدى اللبناني الى 7500 دولار بينما تبلغ 3500 دولار للمصدر غير اللبناني".
ولفت الى أن "المنتجات اللبنانية باتت محاصرة ومرمية في الاسواق المحلية فقط بسبب عدم انتظام التصدير عبر البحر الأحمر جراء الحرب على غزة والضريبة على الشاحنات اللبنانية في الأراضي السورية، اضافة الى اقفال المملكة العربية السعودية اسواقها وابوابها ومداخلها امام الانتاج اللبناني حتى الذي يعبر الترانزيت الى دول الخليج وغيرها، مما تسبب بتراجع التصدير من 50 شاحنة يوميا في الاوقات العادية الى 5 شاحنات، وهذا يهدد بكساد الانتاج والخسارة الكبيرة".
وناشد رئيسي مجلس النواب والحكومة "التدخل فورا وانقاذ ما يمكن انقاذه من الانتاج الزراعي اللبناني". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جنون طقس نيسان: استعدوا لرياح خماسينية وحرارة فوق الـ 32.. ولكن "الشتوية" راجعة!
Lebanon 24
جنون طقس نيسان: استعدوا لرياح خماسينية وحرارة فوق الـ 32.. ولكن "الشتوية" راجعة!
00:54 | 2024-04-23
23/04/2024 12:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف عن خطر يهدد مدينة بيروت.. والنتائج "مثيرة للقلق"
Lebanon 24
دراسة تكشف عن خطر يهدد مدينة بيروت.. والنتائج "مثيرة للقلق"
06:38 | 2024-04-23
23/04/2024 06:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
08:21 | 2024-04-23
23/04/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج لبناني يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه على طريق نهر الموت
Lebanon 24
مخرج لبناني يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه على طريق نهر الموت
04:15 | 2024-04-23
23/04/2024 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
07:21 | 2024-04-23
23/04/2024 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:53 | 2024-04-23
بصواريخ "الكاتيوشا"... "الحزب" يردّ على "المجزرة الإسرائيليّة" في حانين
15:44 | 2024-04-23
قُصِفت بصواريخ أُطلقت من لبنان.. شاهدوا بالفيديو ما حصل في إسرائيل هذا المساء
15:20 | 2024-04-23
مسؤول إسرائيليّ يُعلّق على عمليّة "الحزب" في عكا... إليكم ما قاله بشأنها
15:00 | 2024-04-23
لماذا تمّ تحييد "حزب الله" عن الاشتباكات بين إيران وإسرائيل؟
14:49 | 2024-04-23
عملية جديدة لـ"حزب الله" جنوبًا.. وهذا ما تم استهدافه
14:24 | 2024-04-23
حلّقت اليوم في سماء لبنان.. شاهدوا بالصور الطائرات المتطوّرة التي استخدمتها إسرائيل اليوم
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
23/04/2024 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
23/04/2024 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
23/04/2024 23:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24