المكاري يسعى لإدراج أرشيف تلفزيون لبنان ضمن "برنامج اليونيسكو لذاكرة العالم"

Advertisement

التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اليوم، في مكتبه في الوزارة، مديرة مكتب "اليونيسكو" في بيروت كوستانزا فارينا، يرافقها مسؤول التواصل والإعلام والبرامج في المنظمة جورج عواد والخبير في "اليونيسكو" جواشيم جييرليتش.وخلال اللقاء، تم البحث في ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان إلى "برنامج اليونيسكو لذاكرة العالم"، ضمن الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى وزارة الإعلام، وفي السبل والخطوات العملية لإدراجه. (الوكالة الوطنية للإعلام)