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لبنان

بالصور... عمليّات البحث عن أحد الأطفال متواصلة

Lebanon 24
23-04-2024 | 12:08
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
 
"يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبمؤازرة المراكز البرية المجاورة، لليوم الثاني على التوالي، عمليات البحث والمسح الميداني الشامل على ضفاف النهر في تمنين التحتا بحثا عن الطفل المفقود دون أن يتم العثور عليه حتى الساعة.
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وقد نفذ العناصر عمليات المسح على مساحة تبلغ الكيلومتر داخل النهر وعلى ضفافه بالاستعانة بزورق الإنقاذ البحري المطاطي والحبال ولكنهم لم يتوصلوا لأي نتيجة حتى الساعة بسبب وحولة المياه".
 
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