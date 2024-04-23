بالصور... عمليّات البحث عن أحد الأطفال متواصلة

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:



Advertisement "يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبمؤازرة المراكز البرية المجاورة، لليوم الثاني على التوالي، عمليات البحث والمسح الميداني الشامل على ضفاف النهر في تمنين التحتا بحثا عن الطفل المفقود دون أن يتم العثور عليه حتى الساعة.