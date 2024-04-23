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لبنان

وزير الثقافة يبحث مع السفير التونسي مشاركة بلاده ضمن فعالية طرابلس

Lebanon 24
23-04-2024 | 12:08
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استقبل  وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، سفير تونس في لبنان بوراوي الامام، في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، حيث  أبلغ وزير الثقافة اعتزام تونس المشاركة في إحياء فعاليات طرابلس "عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي من خلال تنظيم اسبوع ثقافي تونسي خلال السداسي الثاني لسنة 2024، ويكون مناسبة لابراز الرصيد الثقافي الثري والمشترك بين البلدين الشقيقين.
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من جانبه رحب المرتضى بالمشاركة التونسية وشدد على اهمية تفعيل  التعاون المثمر القائم بين البلدين في المجال الثقافي ومجالات اخرى عديدة، مما يعكس متانة العلاقات واواصر الأخوة العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين التونسي واللبناني،
وجدد وزير الثقافة بمناسبة هذا اللقاء توجيه الدعوة لنظيره التونسي للمشاركة في حفل افتتاح طرابلس عاصمة الثقافة العربية في 24 الشهر المقبل .

كما تطرق اللقاء الى تطورات الاوضاع في البلدين والتحديات التي يواجهانها.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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