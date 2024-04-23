حزب الله شيّع شهيده في الصرفند

شيع "حزب الله" وأهالي بلدتي الصّرفند وقانا الشهيد محمد خليل عطية (ساجد) بمراسم تكريمية خاصة.



وبعد أن أمّ الشيخ علي خليفة الصلاة على الجثمان، جاب الموكب شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشّي، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون وشخصيات دينية وفاعليات وعوائل الشهداء والأهالي. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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