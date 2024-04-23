Advertisement

لبنان

حزب الله شيّع شهيده في الصرفند

Lebanon 24
23-04-2024 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1190962-638494965863664728.png
Doc-P-1190962-638494965863664728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيع "حزب الله" وأهالي بلدتي الصّرفند وقانا الشهيد محمد خليل عطية (ساجد) بمراسم تكريمية خاصة.

وبعد أن أمّ الشيخ علي خليفة الصلاة على الجثمان، جاب الموكب شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشّي، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون وشخصيات دينية وفاعليات وعوائل الشهداء والأهالي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:53 | 2024-04-23
15:44 | 2024-04-23
15:20 | 2024-04-23
15:00 | 2024-04-23
14:49 | 2024-04-23
14:24 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24