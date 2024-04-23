إنطلاقا من الأوضاع الجنوبية.. "حركة أمل" تُطالب بتصحيح معيار مقاربة الامتحانات الرسمية

عقد اليوم، في ثانوية صور المختلطة، اجتماع للمديرين في التعليم الثانوي والمهني الرسمي والخاص في أقضية صور، بنت جبيل ومرجعيون، بحضور النائبين اشرف بيضون وعلي خريس.



وبعد المناقشات، تلا النائب بيضون التوصيات، حيث أشار إلى أنّه "عملًا بمبدأ المساواة، عدم سلخ الجنوب تربويًا عن باقي المناطق اللبنانية وإجراء امتحانات موحّدة على كافة الاراضي اللبنانية انطلاقًا من الأوضاع الاستثنائية الجنوبية وانطلاقًا من الرزنامة التربوية الجنوبية".

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أضاف:" الإبقاء على المواد الاختيارية التي كانت عليه في العام الماضي، وتقليص المنهج انطلاقًا من تقليص العام الماضي مع ضرورة إجراء تقليصات إضافية انطلاقًا من الحد الأدنى للمنهاج الفعلي في مدارس الجنوب وتراعي تأثيرات الوضع الأمني وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على الطالب الجنوبي خصوصًا واللبناني عمومًا".

ودعا إلى إلغاء الامتحانات الموحّدة الخاصة بشهادة الصف التاسع الأساسي لعدم جدوى تربوية منها وصعوبة إجرائها لوجستيًا، كما ومراعاة لجان الامتحانات أثناء إعداد المسابقات الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية لطلبة لبنان انطلاقًا من الجنوب".



وختم بيضون كلامه بالتحية إلى وزير التربية "لتفهمه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر فيها التربية في لبنان عمومًا وفي الجنوب خصوصًا، ولتكن البوصلة التربوية الجنوبية هي معيار مقاربة الامتحانات الرسمية".(الوكالة الوطنية للإعلام)