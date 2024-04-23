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لبنان

بعد حانين... إسرائيل قصفت منزلاً في طيرحرفا

Lebanon 24
23-04-2024 | 12:54
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على منزل في بلدة طيرحرفا.
 
 
وقالت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إنّه تمّ نقل 3 جرحى إلى المستشفى.
 
 
وأشارت إلى أنّه من بين الجرحى، هناك حالة حرجة.
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