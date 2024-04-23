بعد حانين... إسرائيل قصفت منزلاً في طيرحرفا

أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على منزل في بلدة طيرحرفا.

وقالت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إنّه تمّ نقل 3 جرحى إلى المستشفى.

وأشارت إلى أنّه من بين الجرحى، هناك حالة حرجة.