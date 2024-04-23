عن التحقيقات في جريمة قتل باسكال سليمان... ماذا أعلن جعجع؟

قال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، إنّ "لبنان يعيش ظروفا استثنائية غير طبيعية"، وأشار إلى أنّ "المواجهة مستمرّة للوصول إلى الدولة المنشودة، ذو سيادة كاملة تملك قرار السلم والحرب".

وأضاف جعجع في حديثٍ لـ"سكاي نيوز عربيّة"، أنّ "جريمة الرفيق باسكال سليمان ليست بالجديدة في ظل ما نعيشه في لبنان في السنوات الأخيرة"، وقال إنّ "الظروف التي رافقة الجريمة تدل على أن هذه العملية هي استهداف سياسي". ولفت إلى أنّ "التحقيقات حتى الآن تدل على أن مرتكبي الجريمة شكلوا عصابة سرقة ولكن المسؤولين عن هذه العصابة لم يتم تسليمهم حتى الآن، وبالتالي رأينا بالموضوع لا زال كما هو".

وقال: "لم نتهم "حزب الله" في قضية اغتيال باسكال سليمان، وأنا توجهت إلى جبيل لضبط الشارع، والسيّد حسن نصرالله توجّه لنا "لأن يلي في تحت باطو مسلة بتنعرو".

واعتبر جعجع أنّ "حزب الله" هو الأقوى عسكريّاً لأنه الوحيد المسلح في لبنان، لكنه ليس الأقوى سياسيا، والدليل على ذلك ما يحصل في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية".

وشدّد على أنّ "لا أحد يُمكنه تمرير تسوية على حساب لبنان وشعبه".

وقال جعجع إنّه "من الجريمة تأجيل الانتخابات البلدية، فـ"محور الممانعة" لا يُريد اجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق".