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لبنان

وهاب يحذّر: احتفظوا بمدخراتكم.. المال سيقل

Lebanon 24
23-04-2024 | 13:47
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "أكس": "عطفا على ذكرته بالأمس عن علاقة الحزب الديمقراطي بدول المنطقة. أخبرتني العصفورة أن أنظمة عديدة ستهتز وأن الإستقرار مستبعد في منطقتنا بالمدى المنظور".
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أضاف:" إحتفظوا بمدخراتكم التي لم تنهبها المصارف في كل دول المنطقة. المال سيقل حتى في الخليج وسيتم ضبط المال وتوجيه الإنفاق. ومن جهة ثانيه سينشأ حلف يستكمل الطوفان باتجاه أنظمة في المنطقة أصعب عشر سنوات قادمة. ترامب سيتفاهم مع الروس ويغير المعادلة إذا عاد فلنضبط ساعتنا على ساعة إنتخابات أميركا".
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