لقاء بين مفتيي راشيا وزحلة: لضرورة مراعاة الجانب الإنساني بملف النازحين السوريين

Advertisement

استقبل مفتي راشيا الدكتور الشيخ وفيق حجازي، اليوم، مفتي زحلة والبقاع الغربي الدكتور الشيخ علي الغزاوي في مقر دار الفتوى في عزة - راشيا، وتباحثا ، حسب بيان صدر، في "آخر التطورات المتعلقة بالحرب الصهيونية على غزة، والقضايا التي تهم منطقتي راشيا والبقاع الغربي، وأوضاع النازحين السوريين".وشدد حجازي خلال اللقاء على "أهمية الوقوف الى جانب غزة ودعمها في مواجهة الاعتداء الصهيوني غير المسبوق"، منوهاً "بصمود أهلها".وأكد "ضرورة مراعاة الجانب الإنساني فيما يتعلق بملف النازحين السوريين في ظل الحملات التحريضية الأخيرة والداعية الى ترحيلهم بشكل عشوائي من لبنان".واتفق حجازي والغزاوي على "التنسيق والتعاون بين دار الفتوى في راشيا ودار الفتوى في زحلة"، وأكدا على "استمرار التواصل بشكل دائم بما يخدم عامة المسلمين في المنطقتين".(الوكالة الوطنية للإعلام)