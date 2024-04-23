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لم تحجب التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية وما تحمله من اعتداءات إسرائيلية خطيرة ومن ردود للمقاومة بلغت مدينة عكا الأضواء عن الوقائع السياسية الداخلية ولا سيما تلك المرتبطة بالإستحقاق الرئاسي.في هذا الشأن برز الإجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء المجموعة الخماسية في لبنان غداة جولتهم على القوى السياسية والكتل النيابية الأسبوع الماضي.وعلمت الNBN من مصادر عين التينة أن النقاش تمحور حول موضوع الحوار بشكل اساسي وسط إجماع على أنه أصبح مسلما به واشارت المصادر إلى أن الأجواء كانت إيجابية وحصلت إستفسارت وإيضاحات حول تفاصيل مبادرة الرئيس بري.وبحسب السفير المصري فإن السفراء حصلوا من الرئيس بري على استيضاحات ستساعدهم عندما يتواصلون مع الكتل السياسية مرة أخرى مؤكدا أن هذه الردود يمكن أن تساعد في فتح كوة.أما السفير الفرنسي فقد أكد للNBN أن إمكانية التقدم موجودة وكشف العمل على تحضير زيارة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان رافضا تحديد مواعيد لها لأن الأمر مرتبط بنتائج الحركة التي نقوم بها الآن وفق ما قال.قبل ساعات من الإجتماع مع السفراء أكد الرئيس بري أن المطلوب إنتخاب رئيس الجمهورية أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد. وقال: إذا تبدت أمامي جهود وحلول جدية ونتائج إيجابية أذهب إلى اي مكان حتى سيرا على الأقدام.وإلى حراك الخماسية حراك رسمي على خط النزوح السوري تمثل خصوصا باجتماع وزاري - أمني - قضائي عقد في السراي الحكومية وتمحور حول ملف السجناء والمحكومين السوريين.الإجتماع انتهى إلى تكليف المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري بالتواصل مع الدولة السورية لحل هذا الملف.في ملف الإعتداءات الإسرائيلية اليوم كان البارز قصف على منزل في حانين أسفر عن سقوط جرحى سبقه غارة مسيرة معادية على سيارة على طريق عدلون شمال الليطاني ما أدى إلى سقوط الشهيد حسين عزقول وقد ردت المقاومة الإسلامية بهجوم جوي مركب بمسيرات استهدف مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شرغا شمال مدينة عكا.من جانبها ودعت أفواج المقاومة اللبنانية أمل الشهيد القائد وسيم موسى في كفركلا.مراسم التشييع كانت حاشدة في البلدة المحاذية للحدود الفلسطينية إذ لم ترهب الإعتداءات والتهديدات الإسرائيلية جماهر حركة أمل والمقاومة والأهالي.بالإنتقال إلى غزة دخل العدوان الإسرائيلي يومه المئتين على الكثير من المجازر يقابلها صمود فلسطيني أسطوري لا ترفع معه رايات بيض رغم آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والمهجرين.ورغم مرور أكثر من نصف عام على العدوان لا تزال المقاومة الفلسطينية قادرة على إطلاق الصواريخ من داخل القطاع وحتى من شماله على غرار ما حصل اليوم حين أمطرت مستعمرة سديروت بصليات من تلك الصواريخ.في المقابل يدور العدو في حلقة مفرغة ومراوحة بلا أفق يغذيها بدء طوفان الأقصى في الإطاحة برؤوس كبيرة ولا سيما في جيش الإحتلال وأول الغيث استقالة رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية أهارون هاليفا ومن ثم قائد المنطقة الوسطى في جيش الإحتلال ايهودا فوكس.انه أسبوع الحركة الديبلوماسية والزوار الأجانب وهي حركة قد تمتد إلى الأسبوع المقبل. لكن صورة اللجنة الخماسية في عين التينة لم تكن زاهية. فاللجنة بدت اليوم وكأنها تلعب دور الوسيط بين رئيس مجلس النواب والنواب. فهل هذا هو الدور المطلوب منها، أم ما يحصل مجرد لعب في الوقت الضائع؟توازيا، المبعوث الأميركي آموس هوكستين يفترض أن يزور لبنان على هامش جولة له في المنطقة، لكن أي موعد لم يحدد له بعد . وقد أشارت معلومات ال MTV الى أن هوكستين تواصل مع المعنيين في بيروت لمعرفة إمكان حضوره إلى لبنان الخميس، فأبلغ أن الخميس تنعقد جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا يرجح ان يزور بيروت بعد ظهر الخميس أو الجمعة، مع احتمال تأجيل زيارته الى الأسبوع المقبل.ديبلوماسيا أيضا، سيزور موفد فرنسي رفيع عين التينة قبل نهاية الأسبوع الحالي في محاولة منه لحلحة ملفي الرئاسة والنزوح وخصوصا بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.بعد مئتي يوم من العدوان المسيرات تضرب عكا، والصواريخ تصيب غلاف غزة، والجيش العبري يعود الى البدايات، فيخطر اهالي بيت لاهيا التي دخلها وخرج منها منذ اشهر – بالاخلاء.مئتا يوم من الفشل والجيش عالق في غزة، والحكومة عند الحسابات الشخصية لقادتها، والمستوطنون عند احقادهم واوهامهم بكيان الامان الذي تضربه الصواريخ والمسيرات من اعلى جليله الى ادنى ايلاته، ومن اربع جهات المقاومة والجهاد والاسناد.وفيما رفعت المقاومة ثوابتها على اعالي قمة الصبر والثبات، تحدث ابو عبيدة -الناطق العسكري باسم كتائب القسام – عن عجز العدو خلال مئتي يوم الا عن المجازر والتدمير، اما جيشه فعالق في رمال غزة ولن يحصد الا الخزي والهزيمة كما قال..وفيما كان القائد القسامي يوجه التحية لجبهات الاسناد، من لبنان واليمن والعراق الى الوعد الصادق الذي حققته الجمهورية الاسلامية في ايران، كانت المقاومة الاسلامية في لبنان، توجه حمم اسنادها لغزة الى شمال عكا للمرة الاولى، مستهدفة مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة ايغوز في ثكنة “شراغا” شمالي المدينة المحتلة.فاحتلت العملية صدارة سلسلة العمليات التي نفذتها بالصواريخ والاسلحة المناسبة على مواقع وتجمعات العدو ومراكزه التجسسية في العديد من المواقع والتجمعات عند الحدود مع لبنان.والى حد الهستيريا وصل المجتمع الصهيوني الذي يراقب الحرب التي يخوضها جيشه على مدى مئتي يوم، ولم ير الا المزيد من الصواريخ والمسيرات وصافرات الانذار التي تعم سماء الكيان، فيما ينظر الى جيشه غارقا في رمال غزة المتحركة، وملطخا بدماء جنوده، ومحاصرا بقرار سياسي مربك تتناتشه قيادة متهمة بخوض معاركها الشخصية.على ان اصعب الضربات التي اصابت كل الاشخاص المتورطين بالفشل والهزيمة لا تزال من مدير الاستخبارات العسكرية اهارون حاليفا الذي استقال بالامس بداعي الاخفاق، فاتاح المجال لكل الاصوات الخفاقة في السماء السياسية الصهيونية للتصويب على بنيامين نتنياهو وكبار القادة العسكريين وتدعوهم للاستقالة.الجلسة التشريعية المرتقبة بعد غد الخميس، ستوفر على جري العادة مادة دسمة للمزايدات السياسية، سيستخدمها بلا أدنى شك المتناقضون في خياراتهم من التشريع في غياب رئيس الجمهورية، حيث يعترضون اليوم على جلسة ستمدد للبلديات والمخاتير في ظل الحرب، بعدما شاركوا في الأمس القريب في أخرى من مئة وتسعة عشر بندا غير ضروري.لكن بعيدا، عن السجالات العقيمة المرتقبة، والتي يفتتحها نواب القوات بمؤتمر صحافي غدا، بعدما أوضحت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر موقفها في بيان تلته نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية اليوم، يبقى الاساس في التطورات الجنوبية والاقليمية، والتي كشفت معلومات ال او.تي.في. في سياقها اليوم عن زيارة يقوم بها السبت المقبل لبيروت وزير الخارجية الفرنسية، الذي اعادت بلاده تحريك مشاركتها في البحث عن حل للوضع اللبناني.واليوم برزت في الحركة السياسية الداحلية زيارة قام بها وفد من كتلة الاعتدال لرئيس التيار النائب جبران باسيل، الذي أعلن أنه أبلغ الكتلة أن الأساس هو التوافق على رئيس إصلاحي وسيادي ووطني، اما إذا تعذر ذلك، فإن التنافس الديمقراطي، من خلال التصويت، يبقى أفضل بكثير من الفراغ.وتابع رئيس التيار: مع استمرار تعاطينا الإيجابي مع المبادرة المطروحة، نرى أن الشكليات، على أهميتها أحيانا، يمكننا الترفع عنها إذا كانت النتيجة مضمونة بالتوصل إلى انتخاب رئيس، ولكي يتم ذلك، يجب ضمان حصول جلسة الانتخاب من خلال التزام الأطراف المشاركة بورقة مكتوبة توضح كل النقاط المتفق عليها، على أن تعطى الأولوية لتوافق المشاركين على اسم واحد، خلال فترة محددة بثلاثة أيام مثلا، وإذا تعذر ذلك، فمن خلال جلسات انتخاب متتالية في دورات متتالية لفترة ثلاثة أيام خلال اسب، وفي حال تعذر وصول اي مرشح إلى سقف ال65 صوتا خلال هذه الدورات، اعطينا افكارا لكيفية ضمان حصول ذلك في الاسبوع الذي يلي.وخلص باسيل الى القول: يبقى الأهم هو الالتزام العلني والواضح من المشاركين: اولا بالسعي إلى التوافق، وثانيا بعدم مقاطعة جلسات الانتخاب، وثالثا بالالتزام بالتصويت المتفق عليه في الاسبوع الذي يلي. وهكذا إذا صدقت النوايا يكون لنا رئيس للجمهورية، ختم باسيل.مئتا يوم على عملية طوفان الأقصى، تقييم في إسرائيل وغزة وغياب التقييم في لبنان حيث جبهة الإشغال تحولت إلى حرب حقيقية، فيما سائر الساحات لم تلتزم الوحدة، ففي اليمن انحسار للعمليات وبين اسرائيل وإيران رسائل بالمسيرات والصواريخ، وهي شبيهة بحرب خاطفة.في المئتي يوم التي مرت، وهي أطول الحروب العربية الإسرائيلية، العين الاسرائيلية على رفح، بعدما بدا أن معظم مناطق غزة لم تعد تقاوم كما كان الأمر في بدء الحرب ، وإن أطلقت اليوم صلية من الصواريخ منها.وفي اليوم المئتين، أطل المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام ، أبو عبيدة ، بعد طول غياب، داعيا إلى التصعيد على كل الجبهات.في الملف الذي فتح والذي له علاقة بإقامة حماس في قطر ، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المكتب السياسي لحماس سيبقى قائما في الدوحة طالما أن وجوده "مفيد وإيجابي" لجهود الوساطة التي تبذلها الدولة الخليجية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف : "طالما أن وجودهم في الدوحة مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا".في لبنان ، قصف إسرائيلي يطاول للمرة الأولى محيط بلدة عدلون، وهي من قرى قضاء صيدا، رد عليه حزب الله باستهداف مقر قيادة لواء غولاني شمال مدينة عكا، وهي المرة الأولى التي يصل فيها قصف حزب الله إلى عكا، وجاء ردا على، اغتيال حسين علي عزقول في بلدة عدلون.