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لبنان

حلّقت اليوم في سماء لبنان.. شاهدوا بالصور الطائرات المتطوّرة التي استخدمتها إسرائيل اليوم

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:24
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أفاد مراسل "المنار" علي شعيب، أنّ "العدوّ الإسرائيليّ أصبح يعتمد على طائرات مسيّرة متطوّرة، من طراز "hermes 900" و"Heron - tp".
 
 
وأشار شعيب إلى أنّ هذه الطائرات قادرة على التحليق بارتفاعات عالية ولساعات طويلة.

   
ونشر شعيب صوراً لهذه الطائرات، والتي كانت تُحلّق عصر اليوم، في أجواء بعض المناطق الجنوبية.
 
 
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