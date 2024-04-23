حلّقت اليوم في سماء لبنان.. شاهدوا بالصور الطائرات المتطوّرة التي استخدمتها إسرائيل اليوم

أفاد مراسل "المنار" علي شعيب، أنّ "العدوّ الإسرائيليّ أصبح يعتمد على طائرات مسيّرة متطوّرة، من طراز "hermes 900" و"Heron - tp".

وأشار شعيب إلى أنّ هذه الطائرات قادرة على التحليق بارتفاعات عالية ولساعات طويلة.





ونشر شعيب صوراً لهذه الطائرات، والتي كانت تُحلّق عصر اليوم، في أجواء بعض المناطق الجنوبية.