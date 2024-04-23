حلّقت اليوم في سماء لبنان.. شاهدوا بالصور الطائرات المتطوّرة التي استخدمتها إسرائيل اليوم

بعد إسقاط المقاومة طائرات العدو المسيّرة من نوع هيرمز 450 في أجواء الجنوب اللبناني
العدو يعتمد على الطائرات الأكثر تطورا و قدرة على التحليق بإرتفاعات شاهقة وساعات اطول
hermes 900 و Heron - tp
التي كانت تحلق عصر وغروب اليوم في اجواء بعض المناطق الجنوبية pic.twitter.com/wjX4pRRivC
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) April 23, 2024
بعد إسقاط المقاومة طائرات العدو المسيّرة من نوع هيرمز 450 في أجواء الجنوب اللبناني
العدو يعتمد على الطائرات الأكثر تطورا و قدرة على التحليق بإرتفاعات شاهقة وساعات اطول
hermes 900 و Heron - tp
التي كانت تحلق عصر وغروب اليوم في اجواء بعض المناطق الجنوبية pic.twitter.com/wjX4pRRivC