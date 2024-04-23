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لبنان

عملية جديدة لـ"حزب الله" جنوبًا.. وهذا ما تم استهدافه

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:49
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أعلن حزب الله في بيان "استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة عند الساعة 8:00 من مساء اليوم الثلاثاء، حيث أُصيب بإصابة مباشرة".
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حزب الله

لبنان

استهداف

مستعمرة المنارة

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