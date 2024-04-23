مسؤول إسرائيليّ يُعلّق على عمليّة "الحزب" في عكا... إليكم ما قاله بشأنها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي إسرائيل زيف، رأى أنّ "حزب الله" يُوسّع دائرة قصفه، ويُرسل مسيّرات نحو مدن مثل عكا".

وأتى تصريح زيف، تعليقاً على العمليّة العسكريّة التي قام بها "حزب الله" اليوم، واستهدف فيها بمسيّرات مدينة عكا.