بصواريخ "الكاتيوشا"... "الحزب" يردّ على "المجزرة الإسرائيليّة" في حانين

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف مساء اليوم مستعمرة مرغليوت، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح "الحزب" أنّ عمليته العسكريّة تأتي "ردّاً على المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين".