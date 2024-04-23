Advertisement

لبنان

بصواريخ "الكاتيوشا"... "الحزب" يردّ على "المجزرة الإسرائيليّة" في حانين

Lebanon 24
23-04-2024 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1191043-638495098742578510.jpg
Doc-P-1191043-638495098742578510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف مساء اليوم مستعمرة مرغليوت، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
 
 
وأوضح "الحزب" أنّ عمليته العسكريّة تأتي "ردّاً على المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لماذا تمّ تحييد "حزب الله" عن الاشتباكات بين إيران وإسرائيل؟
lebanon 24
24/04/2024 00:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية جديدة لـ"حزب الله" جنوبًا.. وهذا ما تم استهدافه
lebanon 24
24/04/2024 00:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: نستمر في إجراء محادثات مباشرة مع شركائنا في إسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين لتجنّب أي نوع من التصعيد الخطير في شأن العمليات بين "حزب الله" وإسرائيل
lebanon 24
24/04/2024 00:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا مبنى يتمركز فيه جنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة المنارة وحققنا إصابة مباشرة
lebanon 24
24/04/2024 00:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

حانين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2024-04-23
17:00 | 2024-04-23
16:51 | 2024-04-23
16:45 | 2024-04-23
16:34 | 2024-04-23
16:00 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24