الحجار: الأحداث الدامية في الجنوب استنزفت قدرات الوزارة

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه في دار الفتوى في طرابلس والشمال، وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار وأعضاء المكتب الوزارة في الشمال.

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وأشار حجار خلال زيارته الى أن الأحداث الدامية في الجنوب استنزفت قدرات الوزارة ووجهت جهودها الى أهلنا المتضررين هناك.وأكد حجار أن "ما سمعه من المواطنين، وكان لافتاً وللمرة الأولى، المطالبة بإنشاء مراكز دعم نفسي ومكافحة الإدمان، الأمر الذي لم تشهده الوزارة في مثل هكذا قرى سابقاً"، ودعا إلى إنشاء اتفاقات تعاون بين الوزارة ودار الفتوى.واستمع إمام من الوفد المرافق إلى عمل كلٍّ من جمعيتَي "المنهج"، و"أم النور"، المعنيتين بالدعم الأولي والصحة النفسية للعلاج الكامل للمدمنين على المخدرات.وشدّد المفتي من جهته، على وجوب "بدء العمل بمثل هكذا مشاريع التي هي ضرورة جِد ملحة للوقوف بوجه هذه الآفة التي أصبحت تنخر بجسد هذا الجيل".كما وأكد وجوب "التعاون قدر المستطاع بالقدرات المتاحة عل رغم الظروف المحيطة بالوطن، وإن التعويل اليوم والأمل في فئة الشباب وهذا الجيل الذي يعمل من أجل النهوض بهذا البلد". (الوكالة الوطنية للإعلام)