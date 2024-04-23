Advertisement

لبنان

الحجار: الأحداث الدامية في الجنوب استنزفت قدرات الوزارة

Lebanon 24
23-04-2024 | 16:34
A-
A+
Doc-P-1191051-638495124053077158.png
Doc-P-1191051-638495124053077158.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه في دار الفتوى في طرابلس والشمال، وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار وأعضاء المكتب الوزارة في الشمال.
وأشار حجار خلال زيارته الى أن الأحداث الدامية في الجنوب استنزفت قدرات الوزارة ووجهت جهودها الى أهلنا المتضررين هناك.
Advertisement

وأكد حجار أن "ما سمعه من المواطنين، وكان لافتاً وللمرة الأولى، المطالبة بإنشاء مراكز دعم نفسي ومكافحة الإدمان، الأمر الذي لم تشهده الوزارة في مثل هكذا قرى سابقاً"، ودعا إلى إنشاء اتفاقات تعاون بين الوزارة ودار الفتوى.

واستمع إمام من الوفد المرافق إلى عمل كلٍّ من جمعيتَي "المنهج"، و"أم النور"، المعنيتين بالدعم الأولي والصحة النفسية للعلاج الكامل للمدمنين على المخدرات.

وشدّد المفتي من جهته، على وجوب "بدء العمل بمثل هكذا مشاريع التي هي ضرورة جِد ملحة للوقوف بوجه هذه الآفة التي أصبحت تنخر بجسد هذا الجيل".

كما وأكد وجوب "التعاون قدر المستطاع بالقدرات المتاحة عل رغم الظروف المحيطة بالوطن، وإن التعويل اليوم والأمل في فئة الشباب وهذا الجيل الذي يعمل من أجل النهوض بهذا البلد". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2024-04-23
17:00 | 2024-04-23
16:51 | 2024-04-23
16:45 | 2024-04-23
16:00 | 2024-04-23
15:53 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24