المكتب التربوي في "أمل" يستقبل وفدًا من المتعاقدين بالساعة في اللبنانية

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عرض وفدٌ من اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أمام مسؤول المكتب التربوي المركزي في "حركة أمل"، الدكتور علي مشيك، المشاكل والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأستاذ المتعاقد من جراء التأخير والمماطلة في إقرار ملفِّ التفرغ.كما وقدَّم مشيك "مطالعة واسعة ومفصَّلة بيَّنَ من خلالها وجهةَ نظرِ المكتب التَّربوي ووضَّحَ الأسبابَ الحقيقيَّةَ التي أخَّرت إقرار الملف في الآونة الأخيرة".وبحسب البيان الصادر، فقد "تفهَّمَ الدكتور علي مشيك جيدا الواقع المأساوي الذي يعيشه الأستاذ المتعاقد، ووعد بالمساعدة والمتابعة مع المسؤولين المعنيين بالملف عبر طرح أفكار جديدة تُفضي إلى إقراره بأسرع وقت ممكن". (الوكالة الوطنية للإعلام)