Advertisement

لبنان

المكتب التربوي في "أمل" يستقبل وفدًا من المتعاقدين بالساعة في اللبنانية

Lebanon 24
23-04-2024 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1191052-638495131103678025.png
Doc-P-1191052-638495131103678025.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض وفدٌ من اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أمام مسؤول المكتب التربوي المركزي في "حركة أمل"، الدكتور علي مشيك، المشاكل والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأستاذ المتعاقد من جراء التأخير والمماطلة في إقرار ملفِّ التفرغ.
Advertisement

كما وقدَّم مشيك "مطالعة واسعة ومفصَّلة بيَّنَ من خلالها وجهةَ نظرِ المكتب التَّربوي ووضَّحَ الأسبابَ الحقيقيَّةَ التي أخَّرت إقرار الملف في الآونة الأخيرة".

وبحسب البيان الصادر، فقد "تفهَّمَ الدكتور علي مشيك جيدا الواقع المأساوي الذي يعيشه الأستاذ المتعاقد، ووعد بالمساعدة والمتابعة مع المسؤولين المعنيين بالملف عبر طرح أفكار جديدة تُفضي إلى إقراره بأسرع وقت ممكن". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2024-04-23
17:00 | 2024-04-23
16:51 | 2024-04-23
16:34 | 2024-04-23
16:00 | 2024-04-23
15:53 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24