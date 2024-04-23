بمداهمة مباغتة.. الجيش يوقف أحد أخطر المطلوبين

تمكنت قوة من مخابرات الجيش، في مداهمة مباغتة، من توقيف (أ. م. ح.)، وهو أحد كبار المطلوبين بجرائم قتل وتهريب.



وكان الموقوف قد أفلت سابقا من مداهمات وملاحقات عدة، قبل أن تتمكن القوة المداهمة من توقيفه مساء اليوم في مداهمة وكمين محكم.

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