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لبنان

بمداهمة مباغتة.. الجيش يوقف أحد أخطر المطلوبين

Lebanon 24
23-04-2024 | 16:51
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تمكنت قوة من مخابرات الجيش، في مداهمة مباغتة، من توقيف (أ. م. ح.)، وهو  أحد كبار المطلوبين بجرائم قتل وتهريب.

وكان الموقوف قد أفلت سابقا من مداهمات وملاحقات عدة، قبل أن تتمكن القوة المداهمة من توقيفه مساء اليوم في مداهمة وكمين محكم.
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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