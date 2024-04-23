22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بمداهمة مباغتة.. الجيش يوقف أحد أخطر المطلوبين
Lebanon 24
23-04-2024
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت قوة من مخابرات الجيش، في مداهمة مباغتة، من توقيف (أ. م. ح.)، وهو أحد كبار المطلوبين بجرائم قتل وتهريب.
وكان الموقوف قد أفلت سابقا من مداهمات وملاحقات عدة، قبل أن تتمكن القوة المداهمة من توقيفه مساء اليوم في مداهمة وكمين محكم.
Advertisement
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قطع طريق خلدة باتجاه بيروت على خلفية قيام قوة من مخابرات الجيش على توقيف مطلوب من عرب خلدة
Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق خلدة باتجاه بيروت على خلفية قيام قوة من مخابرات الجيش على توقيف مطلوب من عرب خلدة
24/04/2024 00:56:12
24/04/2024 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: المطلوب التواصل مع السلطات السورية ونأمل التوصل الى نتيجة للتخفيف من زحمة المساجين داخل السجون اللبنانية
Lebanon 24
وزير العدل: المطلوب التواصل مع السلطات السورية ونأمل التوصل الى نتيجة للتخفيف من زحمة المساجين داخل السجون اللبنانية
24/04/2024 00:56:12
24/04/2024 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان وقبرص عضوان فاعلان في المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حيث سيرفعان الصوت للمساعدة في بلورة الحلول المطلوبة للقضايا المشتركة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان وقبرص عضوان فاعلان في المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حيث سيرفعان الصوت للمساعدة في بلورة الحلول المطلوبة للقضايا المشتركة
24/04/2024 00:56:12
24/04/2024 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس القبرصي يزور لبنان اليوم... ميقاتي: الضغط مطلوب على أوروبا
Lebanon 24
الرئيس القبرصي يزور لبنان اليوم... ميقاتي: الضغط مطلوب على أوروبا
24/04/2024 00:56:12
24/04/2024 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مطلوب
مخابرات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جنون طقس نيسان: استعدوا لرياح خماسينية وحرارة فوق الـ 32.. ولكن "الشتوية" راجعة!
Lebanon 24
جنون طقس نيسان: استعدوا لرياح خماسينية وحرارة فوق الـ 32.. ولكن "الشتوية" راجعة!
00:54 | 2024-04-23
23/04/2024 12:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف عن خطر يهدد مدينة بيروت.. والنتائج "مثيرة للقلق"
Lebanon 24
دراسة تكشف عن خطر يهدد مدينة بيروت.. والنتائج "مثيرة للقلق"
06:38 | 2024-04-23
23/04/2024 06:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
08:21 | 2024-04-23
23/04/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج لبناني يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه على طريق نهر الموت
Lebanon 24
مخرج لبناني يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه على طريق نهر الموت
04:15 | 2024-04-23
23/04/2024 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
صبية وتشبه نجمة مصرية.. والدة باميلا الكيك حديث الجمهور تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
صبية وتشبه نجمة مصرية.. والدة باميلا الكيك حديث الجمهور تعرفوا إليها (صور)
02:31 | 2024-04-23
23/04/2024 02:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:27 | 2024-04-23
حريق في مركز للجيش في عرسال
17:00 | 2024-04-23
الأحزاب الأرمنية في ذكرى الإبادة: عزيمتنا لن تضعف مهما طغى الطغاة
16:45 | 2024-04-23
المكتب التربوي في "أمل" يستقبل وفدًا من المتعاقدين بالساعة في اللبنانية
16:34 | 2024-04-23
الحجار: الأحداث الدامية في الجنوب استنزفت قدرات الوزارة
16:00 | 2024-04-23
المطران عبد الساتر: مطلوبٌ منّا مواجهة الشّر وفضح الفساد
15:53 | 2024-04-23
بصواريخ "الكاتيوشا"... "الحزب" يردّ على "المجزرة الإسرائيليّة" في حانين
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
24/04/2024 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
24/04/2024 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
24/04/2024 00:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24