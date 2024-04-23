22
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مفارقات المخارج الشكلية لإنهاء الشغور الرئاسي
Lebanon 24
23-04-2024
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وليد شقير في"نداء الوطن":على رغم أنّ الحرب في الجنوب ما زالت مضبوطة ، فإنّ مخاطر تحولها إلى حرب واسعة تشكل في كل مرة حافزاً لدول الخماسية كي تنشِّط تحركها من أجل ملء الفراغ الرئاسي. فثمة قناعة عند بعض دولها بأن مواصلة تحريك الملف الرئاسي، يساعد على إقناع إسرائيل بتجنب شن الحرب الواسعة على «الحزب» ولبنان، بحجة أنّ انتخاب الرئيس يطلق دينامية داخلية جديدة في المؤسسات الدستورية، لترتيب أوضاع الجنوب وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 بشكل يغني عن أي عملية عسكرية.
Advertisement
لهذه الأسباب يطلق بعض سفراء الخماسية موجات من التفاؤل بين الحين والآخر، يواكبهم بالتوقعات الإيجابية رئيس البرلمان نبيه بري من الداخل. هذا على رغم أن المداولات التي جرت يوم الجمعة الماضي في باريس بين الجانبين اللبناني والفرنسي خلصت، بعد عرض مواقف الفرقاء، إلى قناعة بأن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى «أعجوبة».
أن تقدّم مداولات الخماسية مع الرئيس بري حول مبدأ الحوار (أو التشاور) الذي يسبق جلسات الانتخاب ترك أمر انعقاده بيد بري ليترأسه. أما الاتفاق على إطار زمني لهذه العملية فأبقى على مهلة الأيام السبعة كحد اقصى كما سبق لبري أن اقترح، وأضيف إليها أمس مخرج لمطالبة المعارضة بجلسة مفتوحة بدورات متتالية، أن يتخلل كل جلسة 4 أو خمس دورات انتخابية، فإذا تعذر انتخاب الرئيس تقفل الجلسة لمدة 48 ساعة من أجل إتاحة التشاور لعل فريقاً يقنع الآخر بمرشحه لتنعقد بعدها الجلسة التالية بعدة دورات. وهكذا دواليك إلى أن يظهر الدخان الأبيض... لكن للمعارضة تحفظاتها على تجزئة الجلسات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن خطر يهدد مدينة بيروت.. والنتائج "مثيرة للقلق"
Lebanon 24
دراسة تكشف عن خطر يهدد مدينة بيروت.. والنتائج "مثيرة للقلق"
06:38 | 2024-04-23
23/04/2024 06:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صبية وتشبه نجمة مصرية.. والدة باميلا الكيك حديث الجمهور تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
صبية وتشبه نجمة مصرية.. والدة باميلا الكيك حديث الجمهور تعرفوا إليها (صور)
02:31 | 2024-04-23
23/04/2024 02:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
08:21 | 2024-04-23
23/04/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج لبناني يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه على طريق نهر الموت
Lebanon 24
مخرج لبناني يتعرّض للسرقة.. هذا ما حصل معه على طريق نهر الموت
04:15 | 2024-04-23
23/04/2024 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
07:21 | 2024-04-23
23/04/2024 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:04 | 2024-04-24
بالصورة: انقلاب "بيك اب" على طريق خلدة
01:00 | 2024-04-24
وزير خارجية فرنسا في بيروت نهاية الأسبوع وملف النازحين بين ميقاتي ونظيره السوري
00:46 | 2024-04-24
ترزيان: لمعاقبة المجرم وردعه وإعادة الشعب الأرمني إلى أرتساخ
00:42 | 2024-04-24
سليمان استقبل وليد جنبلاط وعقيلته ودعوة إلى معالجة قضية النازحين
00:39 | 2024-04-24
بوشكيان: الأرمن لم يُبادوا في المجزرة الحاقدة
00:30 | 2024-04-24
بحادث مروع.. هكذا توفي "محمود" في وادي خالد
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
24/04/2024 08:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
24/04/2024 08:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
24/04/2024 08:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24