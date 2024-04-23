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لبنان
خصومة القوات تحتّم التقاء التيار والثنائي
Lebanon 24
23-04-2024
|
22:43
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كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": لم يكن صدفةً أن تنفجر العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في وقت دبّت الحرارة مجدّداً بين التيار الوطني الحر وكل من الرئيس نبيه بري وحزب الله. المياه عادت فجأة إلى مجاريها، وذهب الثنائي إلى ضمان فوز التيار الوطني الحر بأصواته في انتخابات نقابة المهندسين، كخطوة أولى، في ظل تهدئة لافتة على طريق مسار يفترض أن ينكشف لاحقاً على متغيّرات.
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في وقت استعاد التيار والقوات السجال بينهما بما يذكّر بمراحل الخلاف المستعرة التي يبدو أنها لم ولن تنتهي، ما دام الطرفان يجرّان معهما قاعدتهما الشعبية إلى استعادة مرحلة التسعينيات، بعدما بات تبادل الاتهامات هي السلعة الأكثر رواجاً واستقطاباً لجمهورين حزبيين متمسّكين بقيادتيهما مهما ارتكبتا من أخطاء؟
لا شك أن استعادة القوات حضورها النيابي بعدما رفعت عدد نواب كتلتها في الانتخابات الأخيرة، كانت أحد المؤشرات المقلقة للتيار كخصم مسيحي وللثنائي معاً.
يدرك الثنائي كما التيار أن القوات، بناءً على وقائع موثقة، تتمدّد في شرائح متنوعة من القاعدة المسيحية. الوقائع التي يعرفها التيار (والثنائي)، تثير قلقه على المستقبل القريب، لأنها تكرس لحالة متجددة للقوات يمكن الاستثمار فيها على المدى البعيد. وقد ضاعف من التوجّس من تمدد القوات شعبياً التقاؤها مع المعارضة التي نجحت في الانتخابات النيابية تحت شعار التغيير وكذلك مع الكتائب على معارضة حزب الله، وحول بعض الملفات السياسية التي أعطت المعارضة حضوراً أوسع، ولو كان ذلك أحياناً بفعل ضغط خارجي.
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