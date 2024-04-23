بكمين محكم في عرسال.. "أحمد دخان" بقبضة الجيش

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تمكنت قوة من مخابرات الجيش من توقيف المدعو "احمد ح." الملقب بأحمد دخان في بلدة عرسال بكمين محكم وهو مطلوب بعدة مذكرات جرمية واستطاع الفرار خلال عدة عمليات دهم في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وشاركت في العملية طوافة عسكرية بهدف التمكن من توقيفه وعدم فراره.