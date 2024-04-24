في عين الحلوة.. إلقاء قنبلتين داخل المخيم

أقدم مجهولون فجرا على القاء قنبلة في حي حطين في عين الحلوة وتم إلقاء قنبلة ثانية ليلاً في حي المنشية داخل المخيم وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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