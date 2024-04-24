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لبنان

في عين الحلوة.. إلقاء قنبلتين داخل المخيم

Lebanon 24
24-04-2024 | 00:05
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أقدم مجهولون فجرا على القاء قنبلة في حي حطين في عين الحلوة وتم إلقاء قنبلة ثانية ليلاً في حي المنشية داخل المخيم وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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