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لبنان

بحادث مروع.. هكذا توفي "محمود" في وادي خالد

Lebanon 24
24-04-2024 | 00:30
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توفي الشاب "محمود خرفان" جراء حادث سير مروع ادى الى تدهور دراجته النارية على طريق عام الهيشة في وادي خالد، نقل على اثرها الى احد مستشفيات المنطقة بحالة حرجة الا انه ما ان لبث ان فارق الحياة متأثراً بإصابته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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 يذكر ان الراحل من بلدة المقيبلة في وادي خالد.
 
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