قصف مدفعي اسرائيلي متواصل... هكذا هو الوضع جنوبًا

قصف الجيش الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدات يارون ومارون الراس ورامية وبيت ليف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي طلعات استكشافية تجسسية لمسيرة نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة على علو متوسط.

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واستهدف العدو، بعد منتصف الليل، أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة وهونين المقابلة لبلدة حولا التي كان الطيران الحربي الاسرائيلي قد أغار فجرا على عدة دفعات مستهدفا عددا من المنازل في حي الداووير في البلدة مما تسبب بتدميرها بشكل كامل.



الى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن قصفه بالمدفعية منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوب لبنان.



كما زعم تدمير منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا، وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب.

وقصف العدو بعد منتصف الليل، بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدات طيرحرفا والجبين والضهيرة، مستهدفا مناطق جبلية مفتوحة دون وقوع اضرار او إصابات، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وعملت فرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على فتح الطريق في بلدة طير حرفا بعد الغارة التي استهدفت البلدة أمس.

كما أطلق ليلا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي من نوع غير اعتيادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.