بوشكيان: الأرمن لم يُبادوا في المجزرة الحاقدة

قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في تصريح: "المجزرة التي ارتكبتها تركيا قبل مائة وتسعة أعوام في حق الشعب الأرميني لا تّنسى ولا تّغتفر. هي وصمة عار وتخلّف وتعطّش للدماء في تاريخها لن تُمحى مهما حاولت تزوير الماضي والحقائق والوقائع الأليمة. أجدادنا قُتلوا. عائلات أُزيلت من الوجود. حضور في الأرض اختفى. ولكن ما يعزّينا ويشجّعنا ويمنحنا العزم والقوة أن الأرمن التاريخ والحضارة والثقافة لم يندثر، ولم تحقّق السلطنة الحاقدة مخطّطها وسعيها الحقيقي الى إبادة الشعب الأرميني الذي تغلّب على الموت، منتصراً على العذابات، لينطلق في لبنان ودول أوروبية واميركية معزّزاً مكرّماً مندمجاً في المجتمعات الجديدة حيثما حلّ بكرامة وأخوّة، محافظاً على إرثه وتقاليده وعنفوانه".

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