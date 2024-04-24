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لبنان

سليمان استقبل وليد جنبلاط وعقيلته ودعوة إلى معالجة قضية النازحين

Lebanon 24
24-04-2024 | 00:42
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استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط برفقة السيدة نورا عقيلته، وكانت مناسبة لتداول مواضيع الساعة، وكان عرض، بحسب بيان،  "شريط الجرائم التي أضحت لقمة اللبنانيين اليوميّة المغمّسة بالدم في مختلف المناطق اللبنانية، الأمر الذي يحتّم معالجة قضية النازحين بمقاربة وطنية جامعة وحاسمة تشترك بوضعها  الاطراف والأحزاب  كافة وتتبنّاها، كما يجب إيجاد السبل الآيلة الى تشديد القبضة الأمنية وضبط الحدود وتسريع المحاكمات".
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وكان جنبلاط وعقيلته قد قدما واجب التعزية لعائلة الشهيد باسكال سليمان في منزلها في الحازمية قبيل زيارة سليمان.
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