ترزيان: لمعاقبة المجرم وردعه وإعادة الشعب الأرمني إلى أرتساخ

كتب النائب هاكوب ترزيان على منصة "إكس": "١٠٩ سنوات على الإبادة بحق الشعب الأرمني الأعزل، ١٠٩ سنوات صمت قاتل من المجتمع الدولي على أكبر جريمة بحق الإنسانية، ١٠٩ سنوات من لاعدالة المجتمع الدولي الذي يتبجح عن دفاعه عن حقوق الإنسان. واليوم في ٢٤ نيسان ذكرى الإبادة الجماعية في حق الارمن العزل من الإرهابي والمجرم التركي نقول، أسباب الصمت واللاعدالة أصبحت واضحة كل الوضوح ونتائجها إعادة إرتكاب الجرم ذاته من المجرم نفسه في عصرنا من أرتسخ إلى فلسطين. العدالة الاستنسابية من المجتمع الدولي لمصالح دولهم على حساب الشعوب العزل أصبحت أيضا واضحة. واليوم نجدد تصميمنا ونضالنا وكفاحنا لمطالبة المجتمع الدولي باجبار المجرم التركي بالتعويض المادي والمعنوي ومعاقبة المجرم الإرهابي على جرمه وردعه وإعادة الشعب الأرمني أصحاب الأرض إلى أرتساخ إذا حقا أراد المجتمع الدولي عدم تكرار هكذا جريمة".

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