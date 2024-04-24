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لبنان

بالصورة: انقلاب "بيك اب" على طريق خلدة

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:04
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أفادت غرفة التحكم المروري عن انقلاب "بيك اب" على طريق خلدة باتجاه الشويفات. الأضرار مادية وحركة المرور ناشطة و دراج من سير بعبدا يعالج الحادث.
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