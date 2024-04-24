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لبنان

"ما قبل حيفا"...معادلة جديدة لـ "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-04-2024 | 01:15
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للمرة الثانية على التوالي ينفذ "حزب الله" عملية عسكرية نوعية بعد اغتيال اسرائيل احد كوادره، اذ ان الحزب استهدف امس في عكا قاعدة عسكرية مهمة عبر طائرة مسيّرة ما ادى الى اصابتها.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" يحاول فرض معادلة جديدة تقوم على استهداف تمركزات قيادية اسرائيلية في مقابل اي استهداف جوي تهدف من خلاله اسرائيل لاغتيال احد قياديي الحزب.
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وتقول المصادر ان الحزب يريد الحد من استهداف قيادييه بشكل كامل من خلال رفع الثمن الذي سيدفعه الاسرائيلي في حال استمر بهذه العمليات، وعليه فان الاستهدافات والاستهدافات المضادة باتت خطيرة للغاية وقد تخرج عن السيطرة.
وكان  "حزب الله" اعلن أنه شنّ "هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية" على "مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة" عسكرية شمال مدينة عكا،  أي "ما قبل حيفا"، وذلك "رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون" وإغتيال أحد عناصره.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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