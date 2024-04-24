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لبنان

نصيحة ديبلوماسية: "لا تقاطعوا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-04-2024 | 01:30
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بات واضحا أن معظم الدول المعنية بالملف اللبناني لا تريد الذهاب الى اي فوضى داخلية، بل على العكس من ذلك، يبدو ان الاستقرار هو الهدف الاساسي للجميع، وعليه فإن كل محاولات للتفجير لهذا السبب او ذاك لن تصل الى نتيجة.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن ديبلوماسيا غربيا التقى ببعض السياسيين والشخصيات الاعلامية في المرحلة الاخيرة، ونصحهم بعدم الذهاب الى القطيعة مع اي طرف بل بضرورة السعي الى التوافق حول الاستحقاقات الجديدة.
وتقول المصادر ان الرسائل التي تنقل من قبل الديبلوماسيين الغربيين توحي بأن مخاطر الحرب الشاملة انتهت او اقله تراجعت الى حد كبير، لكن هذا لا يعني ان التسوية باتت خلف الباب، على اعتبار ان التعقيدات الداخلية اللبنانية تجعل من اي خطوة غير مدروسة بمثابة انتحار لصاحبها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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