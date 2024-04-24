تحذيرات للمعارضين: تنبهوا الى هذا الملف

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قال مصدر سياسي معارض إن نصائح أسديت لجميع نواب المعارضة وخاصةً الحزبيين منهم، بالإضافة الى مسؤولي المناطق والمصالح والندوات، للتنبه في هذه الفترة والتركيز أكثر على وضعهم الأمني وزيادة الحراسة وركن السيارات في أماكن مغلقة أو مراقبة.وبحسب المصدر "ليست هناك معلومات مؤكدة عن إستهداف ما ولكن الاجواء السائدة مشابهة لما مر على لبنان في فترات سابقة، تحتم اتخاذ هكذا تدابير واحتياطات خوفا من الجبناء والقتلة والطوابير الخامسة، وفق تعبير المصدر.