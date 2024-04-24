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لبنان

وفد خبراء السير في صيدا زار رئيس البلدية وتشديد على ضرورة التعاون لمصلحة المدينة

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:29
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إستقبل رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من خبراء السير في منطقة صيدا برئاسة الخبير حسين الكلش، وعرض لهم  الإجراءات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع البلدية وشرطتها في ما يتعلق بموضوع سير الدراجات النارية، فيما أثنى الوفد على ما تقوم به البلدية من خطوات تنظيمية في المدينة، ولا سيما في السوق التجاري، وإزالة المخالفات على إختلافها وتنوعها بمؤازرة أمنية وقضائية.
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وبحسب بيان، "كان توافق على ضرورة تنظيم هذا القطاع، ومنع الأشخاص القاصرين من قيادة الدراجات النارية، وأيضا إلتزام السائقين الإجراءات الوقائية التي من شأنها تخفيف حدة الإصابات ومنها إرتداء الخوذ الواقية، وكل ذلك لحين بدء هيئة السير المباشرة في تنفيذ تسجيل هذه الدراجات وإصدار رخص السوق. كما جرى التوافق على استكمال التنسيق بين البلدية والخبراء والأجهزة الأمنية، حول هذه الإجراءات التنظيمية". وختاما أكد الوفد ضرورة التعاون مع البلدية والفاعليات لتكون صيدا مدينة نموذجية، وذلك لما فيه تحقيق مصلحة المدينة وأهلها وقاطنيها.
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