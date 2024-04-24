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لبنان

خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:28
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استفاقت منطقة زغرتا اليوم الأربعاء على خبر وفاة ابنها الشاب شربل واكيم يمين الذي توفي إثر تعرضه لحادث سير أليم منذ حوالي الشهر بعد انزلاق سيارة كان بداخلها على طريق زغرتا نزلة المخاضة واصطدامها بالرصيف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ونتج عن الحادث حينها سقوط جريحين هما سمير يمين وشربل يمين الذي نقل الى المستشفى بحالة حرجة للعلاج، الا انه ما لبث ان فارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه.


 
 
 
 
 
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